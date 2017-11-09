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В Колумбии конфисковали рекордные 12 тонн кокаинаСегодня в 09:40

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Стоимостью 360 миллионов долларов.

В Колумбии полиция изъяла крупнейшую партию кокаина весом в 12 тонн. Об этом рассказал президент страны Хуан Мануэль Сантос, передает The Telegraph. По его словам, за 40 лет борьбы с наркотрафиком такой объем наркотиков конфискован впервые.

Заявление о рекордном улове президент сделал на выложенном из брикетов с наркотиками площади.

Полицейская операция проходила в департаменте Антиокия на северо-западе страны, уточняет издание. Кокаин принадлежал главарю одной из наиболее опасных криминальных организаций страны "Клан-дель-Гольфо" Дарио Антонио Усуге. Полиция оценила находку примерно в 360 миллионов долларов, отмечает Reuters.

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