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Свердловчанин отделался "условкой" за гибель тестя и двух пасынковСегодня в 09:51

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Они отравились угарным газом.

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Ачитского района, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности трем лицам. Ему назначили 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла утром 23 января 2017 года в селе Афанасьевское. 58-летний мужчина и двое его внуков 2 и 7 лет отравились угарным газом: в дом шел дым из топившейся печи.

Как выяснилось, печь собирал отчим детей, хотя у него нет навыков каменщика. 22 января подозреваемый протопил печь и рано закрыл заслонку. Весь вечер он распивал алкоголь с родителями сожительницы. Спустя некоторое время дед с внуками пошли спать, а отчим с тещей продолжили застолье. Из-за угарного газа им то и дело становилось плохо - они выходили на улицу подышать, что и спасло им жизнь. Дед с внуками задохнулись.

Ранее по теме:
В гибели деда с внуками под Ачитом подозревают отчима детей
Под Ачитом дед и двое внуков задохнулись угарным газом

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