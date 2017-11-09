Который упрекнул его.

Сысертский райсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве сына. Он проведет 6 лет 4 месяца в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено 17 мая 2017 года в СНТ "Солнечный" (поселок Каменка). Обвиняемый выпивал в компании сына и друзей. Во время застолья родственники повздорили. Молодого человека возмутило, что его отец мало времени уделяет воспитанию дочери. Тогда мужчина достал из сейфа охотничье ружье и выстрелил сыну в грудь.

Молодого человека с повреждением внутренних органов доставили в больницу. В тот же день он скончался.