С музыкальным инструментом.

Следователи Пермского края разыскивают 29-летнего Александра Третьякова по подозрению в совершении серии преступлений, в том числе особо тяжкого, которое совершено 15 октября на территории Ленинского района Перми.

Злоумышленник "наследил" в селе Бершеть (Пермский район), деревне Лунежки (Добрянский район) и Свердловском районе Перми, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью.

На вид разыскиваемому 27-29 лет. Его рост 180 сантиметров, он среднего телосложения. Может быть одет в темно-синюю куртку (отворот воротника куртки желтый), синий свитер, синие спортивные штаны. При себе у него может быть музыкальный инструмент.

Следователи обращают особое внимание на то, что Третьяков легко входит в доверие. Он может оказать сопротивление при задержании. Ранее мужчина был неоднократно судим.

"В связи с тем, что разыскиваемый опасен, просим не принимать собственных мер к его задержанию, а незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам 02, 8 (342) 249-54-55, 271-85-85. Анонимность и безопасность гарантируется", - обратились следователи к пермякам.