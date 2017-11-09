Женщина созналась в содеянном.

Жительница Астаны призналась в убийстве своего новорожденного ребенка, которого 20 октября нашли на мусорной свалке в Шымкенте. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, 26-летнюю женщину уже задержали.

Она созналась в содеянном. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления, а дальнейшее расследование будет проходить в Шымкенте. Горе-матери грозит до 4 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что труп девочки нашли на свалке в Абайском районе города. Тогда на поиски нерадивой родительницы отправился личный состав райотдела полиции.