Слухи о терроризирующих Екатеринбург педофилах оказались реальностьюСегодня в 15:37
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"Упыри" надругались над 12-летней девочкой.
В Свердловской области ищут двух педофилов, напавших на 12-летнюю девочку в Екатеринбурге. Информацию о преступлении уже несколько дней распространяют в соцсетях обеспокоенные родители. По имеющимся данным, школьницу затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. После надругательства, ее высадили на ЕКАД. Сегодня следователи и полиция дали официальный комментарий.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 7 ноября 2017 года. Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Дело находится в производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Ранее следователи обратились к автовладельцам с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на поиск злоумышленников брошено порядка 200 сотрудников полиции.
"В здании ОП №13 создан и работает оперативный штаб. Координирует работу силовиков начальник "убойного отдела" ГУ МВД области полковник Алексей Искоренков. Это один из лучших асов сыскного дела нашей страны. На его счету сотни изобличенных различного рода упырей, совершавших убийства, изнасилования и другие особо тяжкие и гнусные злодеяния. Тщательным проверкам подвергаются ранее судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжи и другие. Уже смонтирован фоторобот нападавшего. Сейчас участковые демонстрируют его местным жителям", - сказал "Уралинформбюро" полковник Горелых.
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