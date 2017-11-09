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После аварии с екатеринбургскими школьниками завели второе уголовное делоСегодня в 16:19

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В больнице 17 человек.

После столкновения автобуса с грузовиком в Ярославской области возбуждено еще одно уголовное дело - по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Страшная авария произошла вечером 8 ноября 2017 года в районе населенного пункта Деболовское (Ростовский район). По предварительным данным, на трассу со второстепенной дороги выехал грузовик Howo. Он не уступил дорогу автобусу МАН, в котором ехали 38 свердловских школьников и пятеро взрослых. В больницу доставили 18 человек - 16 детей, их сопровождающего и водителя. Последний скончался.

В отношении 40-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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