Ей запретили работать с детьми.

В Челябинске суд вынес приговор бывшему воспитателю детсада за жестокое обращение с малолетними детьми. 33-летней женщине назначили 1 год 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также в течение трех лет она не сможет работать с детьми, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что женщина с марта по ноябрь 2015 года издевалась над четырьмя детьми 6-7 лет. Она кричала на воспитанников, дергала за уши, запрещала посещать туалет во время тихого часа. Одного из детей она ударила в живот.

Уголовное дело в отношении воспитателя было возбуждено по обращениям родителей.