Алтаец сел на 15 лет за убийство тюменки ради медалейСегодня в 16:59
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Женщине было 90 лет.
Суд вынес приговор 25-летнему жителю Алтайского края, признав его виновным в убийстве 90-летней тюменки. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Преступление было совершено 8 июля 2017 года в доме на улице Республики. Пьяный алтаец позвонил в квартиру пенсионерки и попросил воды. Женщина впустила злоумышленника. Оглядевшись, он решил ограбить ее. Задушив хозяйку, молодой человек похитил три медали, которые были вручены погибшей к юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне, и скрылся.
Обвиняемого задержали по горячим следам.
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