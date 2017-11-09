×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Алтаец сел на 15 лет за убийство тюменки ради медалейСегодня в 16:59

  • Текст

Женщине было 90 лет.

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Алтайского края, признав его виновным в убийстве 90-летней тюменки. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 8 июля 2017 года в доме на улице Республики. Пьяный алтаец позвонил в квартиру пенсионерки и попросил воды. Женщина впустила злоумышленника. Оглядевшись, он решил ограбить ее. Задушив хозяйку, молодой человек похитил три медали, которые были вручены погибшей к юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне, и скрылся.

Обвиняемого задержали по горячим следам.

Ранее по теме:
Алтаец задушил 90-летнюю тюменку ради медалей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×