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Откусивший знакомой уши и нос курганец объявлен в розыскСегодня в 17:33

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Он сбежал из города.

В Кургане 9 ноября 2017 года объявлен в розыск 45-летний местный житель, обвиняемый в нападении и нанесении увечий знакомой женщине. Курганец, который с 8 ноября находился под подпиской о невыезде, покинул пределы города. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По предварительным данным, в конце октября он напал на 41-летнюю женщину, с которой познакомился в соцсетях и пригласил к себе в гости в общежитие. Выпив, мужчина неожиданно набросился на женщину.

По словам пострадавшей, курганец бил ее ногами и пытался задушить, пока на место не прибыла полиция. Женщину со множественными травмами доставили в больницу. У нее были откушены уши, надкушен нос, сломано ребро, а также имелись многочисленные укусы по всему телу.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы темные средней длины.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении курганца, просят связаться с полицией. Телефоны: 8 (3522) 49-96-12, 24-03-70, 8 (961) 57-08-028, 8 (961) 75-29-280 либо 02.

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