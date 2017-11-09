У одной из девушек обезображено лицо.

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на четверых студенток. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

13 февраля 2017 года 24-летний местный житель находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю. От столкновения вторую машину выбросило на остановку, где стояли 4 девушки.

В результате ДТП здоровью 2 студенток причинен тяжкий вред, у одной из них обезображено лицо. Две другие получили травмы средней тяжести.

Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.