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За наезд на 4 студенток челябинец пойдет под судСегодня в 19:45

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У одной из девушек обезображено лицо.

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на четверых студенток. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

13 февраля 2017 года 24-летний местный житель находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю. От столкновения вторую машину выбросило на остановку, где стояли 4 девушки.

В результате ДТП здоровью 2 студенток причинен тяжкий вред, у одной из них обезображено лицо. Две другие получили травмы средней тяжести.

Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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