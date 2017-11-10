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Обливала кипятком и втыкала иголки: мать осудили за издевательство над сыномСегодня в 09:28

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7-летний ребенок попал в больницу.

Беременная жительница Южно-Казахстанской области получила пять лет колонии общего режима за необычные методы воспитания семилетнего сына. Женщина обливала ребенка кипятком и втыкала в его одежду иголки, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленницу осудили по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и неисполнении родительских обязанностей. Благодаря "интересному положению", срок горе-матери уменьшили с 10 до 5 лет.

7-летний мальчик попал в областную детскую больницу с травмами и ушибами в июне 2017 года, сообщает местный телеканал TVK-UKO. Тогда и выяснилось, что родная мать долгое время издевалась над первоклассником. Акмоншак Батталгазиева избивала ребенка, ошпаривала его горячей водой, втыкала иголки в одежду.

К медикам пострадавшего доставили из-за сильного удара по голове: он даже потерял сознание.

После длительного лечения несчастного ребенка определили в детский дом. Стоит отметить, что его полуторагодовалая сестра живет в доме малютки.

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