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Валдайский поэт попробовал на вкус мозг подругиСегодня в 10:00

Вскрыв череп молотком для мяса.

Жителя Валдая обвиняют в убийстве знакомой и надругательстве над ее телом. Мужчина признался следователям, что попробовал на вкус мозг женщины, передает "Уралинформбюро".

Жестокое убийство произошло 8 марта. Вся квартира 45-летней женщины была залита кровью, стены исписаны кровавыми надписями. В кратчайшие сроки правоохранители вычислили вероятного злодея – им оказался 21-летний местный поэт. Он познакомился с погибшей в соцсетях и пришел к ней, чтобы вместе отпраздновать международный женский день.

После непродолжительных "отпирательств" молодой человек признал свою вину. По его словам, сначала они поссорились с убитой: гость несколько раз ударил ее по голове пустой бутылкой. Эксперты насчитали как минимум 25 таких ударов, пишет новгородская интернет-газета "Ваши новости".

После того, как хозяйка квартиры скончалась, молодой человек отрезал ей уши и соски. Кульминацией страшного ритуала стало вскрытие черепа: подозреваемые раздробил "подруге" голову молотком для отбивания мяса и съел пару кусочков мозга женщины. Запивал "еду", признается мужчина, кровью.

Психиатрическую экспертизу злоумышленник прошел: специалисты признали его полностью вменяемым.

До жуткого убийства задержанный считался в городе талантливым молодым поэтом и философом. По некоторым данным, он был лауреатом премии Российского союза писателей "Поэт года 2016". Однако, судя по данным о результатах премии, в числе победителей его нет.

Стоит напомнить, что за последнее время это уже третий обнародованный случай каннибализма. Ранее в Краснодарском крае задержали семейную пару: их подозревают в убийстве и поедании 30 человек. Кроме того, житель Татарстана признался в убийстве соседа. Он сообщил следователям, что съел товарища ради "вечной жизни".

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Прохожий Сегодня в 10:26

кошмар какой

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без паники! Сегодня в 11:40

тихо, спокойно и немедленно его ликвидировать

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