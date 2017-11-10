Житель Ачита пытался вернуть доверие работодателя гвоздодеромСегодня в 10:57
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Не вышло.
В Ачитском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в чужое жилище. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
22-летний мужчина охранял частный дом, за что хозяин разрешал тому ночевать в здании. Застав сторожа в доме за выпивкой, владелец выгнал парня и отказался от его услуг по охране строения. Пьяный местный житель решил вернуть доверие бывшего "работодателя", симулировав ограбление. Мужчина гвоздодером вскрыл входную дверь, разбросал вещи, а якобы похищенные вещи спрятал там же. После этого сообщил владельцу, что в его дом кто-то проник и вновь предложил свои охранные услуги. "Работодатель" сообщил об этом полицейским, которые и выяснили истинную картину произошедшего.
Обвиняемый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.
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