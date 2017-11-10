Не вышло.

В Ачитском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в чужое жилище. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

22-летний мужчина охранял частный дом, за что хозяин разрешал тому ночевать в здании. Застав сторожа в доме за выпивкой, владелец выгнал парня и отказался от его услуг по охране строения. Пьяный местный житель решил вернуть доверие бывшего "работодателя", симулировав ограбление. Мужчина гвоздодером вскрыл входную дверь, разбросал вещи, а якобы похищенные вещи спрятал там же. После этого сообщил владельцу, что в его дом кто-то проник и вновь предложил свои охранные услуги. "Работодатель" сообщил об этом полицейским, которые и выяснили истинную картину произошедшего.

Обвиняемый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.