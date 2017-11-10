Автомеханик сжег десятки машин.

В Екатеринбурге вынесен приговор серийному поджигателю автомобилей. В суде удалось доказать причастность бывшего автомеханика к 41 эпизоду противоправной деятельности на территории Екатеринбурга и Арамиля. Мужчина признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Стоит напомнить, что 31-летний житель села Патруши держал в страхе автовладельцев Чкаловского и Ленинского районов уральской столицы в 2015-2016 годах. Его задержали ночью 15 октября прошлого года в районе Химмаша.

"Тогда с разницей около получаса вспыхнули автомобили на соседних улицах этого района. Работой следственно-оперативной группы и действиями комплексных сил полиции лично руководил начальник отдела полиции №13 подполковник Федор Добуляк. Во время осмотра места происшествия на улице Грибоедова поступил сигнал об очередном возгорании на улице Краснопрудной. Силы полиции были оперативно ориентированы на розыск злоумышленника вблизи данного адреса. Ближе к утру сотрудниками экипажа ДПС был задержан подозрительный молодой человек, который попытался скрыться, увидев патрульную машину", - напомнили о произошедшем в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что поджигатель уничтожал автомобили из хулиганских побуждений. Зачастую он шел на преступления под влиянием алкоголя.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге будут судить серийного поджигателя авто