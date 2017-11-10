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Пермскому экс-депутату дали срок за сбитого насмерть подросткаСегодня в 18:11

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Три года.

Бывший депутат Земского Собрания Чердынского муниципального района признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. Мужчина проведет в колонии-поселении три года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла на улице Ленина в поселке Рябинино (Чердынский район) 22 декабря 2016 года. 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Sportage, сбил 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Ребенок от полученных травм скончался.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее по теме:
Пермского депутата будут судить за гибель 14-летнего подростка

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