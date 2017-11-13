Возбуждено уголовное дело.

12-летняя школьница погибла под колесами КамАЗа, предназначенного для уборки снега. ДТП произошло вечером 10 ноября на 4-м километре автодороги "Студенческий – Белореченский", сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, юная жительница поселка Белореченский в этот день гостила у подруги в Студенческом. Около 17.00 она пошла по трассе домой. Ехавшая в попутном направлении спецтехника зацепила ребенка. Девочка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследованием займется территориальный отдел СКР по региону.

Как отметили в пресс-службе ведомства, трагедия могла произойти из-за ненадлежащей организации работы специализированного автотранспорта. Поэтому помимо непосредственно обстоятельств ДТП следователи оценят, все ли необходимые и своевременные меры были приняты должностными лицами обслуживающей дорогу организации для обеспечения безопасной для посторонних граждан работы спецавтотранспорта.