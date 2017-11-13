Голоса в голове.

Обвиняемый по делу о взрыве в многоэтажке Ижевска заявил, что ему приказали это сделать голоса в голове.

Сначала Александр Копытов якобы слышал лишь слабый шепот, который советовал ему покинуть город, но оставлять малую родину мужчина не захотел. "Из-за этих голосов, когда я выходил на улицу, я слышал как за моей спиной шепчутся люди, обсуждают и оскорбляют меня. В тот день я слышал такие же голоса, поэтому шланг я открутил от трубы, так как, услышав шипение идущего газа, я переставал слышать такие голоса", - цитирует телеграмм-канала Mash слова обвиняемого.

Как писало "Уралинформбюро", трагедия произошла вечером 9 ноября 2017 года. Из-за взрыва газа обрушился угол девятиэтажки на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской. По последним данным, погибли 7 человек, еще трое пострадали.

Позже выяснилось, что один из жильцов дома отсоединил газовый шланг и уехал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Копытова арестовали на 2 месяца. Его проверят на вменяемость.

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