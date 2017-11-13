Его не стали арестовывать.

В Москве задержали 44-летнего екатеринбуржца по подозрению в тяжелом ранении мужчины. Он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 10 ноября 2017 года в магазине на улице Первой Дубровской. Между двумя покупателями разгорелась ссора, и один из них пырнул другого ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, пишет РИАМО.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", передает "Уралинформбюро".