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Екатеринбуржец едва не зарезал покупателя в московском магазинеСегодня в 10:52

  • Текст

Его не стали арестовывать.

В Москве задержали 44-летнего екатеринбуржца по подозрению в тяжелом ранении мужчины. Он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 10 ноября 2017 года в магазине на улице Первой Дубровской. Между двумя покупателями разгорелась ссора, и один из них пырнул другого ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, пишет РИАМО.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", передает "Уралинформбюро".

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