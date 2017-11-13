За 5,4 кило "синтетики".

Сысертский райсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в покушении на наркоторговлю. Он проведет 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в начале августа 2016 года подсудимый вступил в сговор с неустановленным лицом. Он получал через "куратора" описание тайников и указание, где сделать закладки. В частности, он забрал из тайника в Березовском 5,4 кило "синтетики". Наркотики мужчина должен был разложить в Уфе.

Его задержали 7 октября 2017 года.