Он заколол мужчину отверткой.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 37-летнему таксисту из Узбекистана, признав его виновным в убийстве пассажира. Мигрант проведет 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Узбек работал таксистом в компании "Везет", причем он не был официально трудоустроен. Вечером 1 мая 2017 года он на арендованной Daewoo Nexia подвозил четверых пьяных мужчин. Пассажиры постоянно изменяли маршрут, просили заезжать в разные места. На перекрестке улиц Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина возник спор из-за стоимости поездки, и таксист высадил компанию. Произошла потасовка, в ходе которой водитель ударил отверткой в грудь 28-летнего пассажира. После этого он сел в машину и уехал. Потерпевший скончался на месте.

Таксист сообщил полицейским, что не знал о гибели пассажира и продолжил таксовать.

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