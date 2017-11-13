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Челябинка села на 8 лет за жестокое избиение ветерана ВОВСегодня в 12:56

Ради наживы.

Каслинский горсуд вынес приговор 33-летней жительнице Снежинска, признав ее виновной в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны. Женщина проведет 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено 8 мая 2017 года в деревне Знаменка. Пьяная подсудимая ворвалась в дом к 91-летней пенсионерке и потребовала деньги. Она сбила пожилую женщину с ног и жестоко избила, в том числе металлическим чайником. Затем злоумышленница связала веревкой ноги потерпевшей и скрылась, прихватив 4 металлические броши, браслет и часы. Ущерб оценили в 370 тысяч рублей.

Ветерана госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга средней степени и кровоизлиянием в мозг.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
45-й Сегодня в 16:51

Бедная бабушка и вот ради этого они воевали, да?

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