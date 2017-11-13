Ее арестовали.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 33-летней жительнице Кировграда. Она арестована.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено еще 4 ноября 2017 года. В гости к женщине и ее сожителю пришел 26-летний молодой человек, он был пьян. Обвиняемая повздорила с гостем и пырнула его ножом. Потерпевший скончался на месте.