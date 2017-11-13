Они нападали только на девушек.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы, совершавшим разбойные нападения исключительно на девушек. С будущим жертвами молодые люди знакомились в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленники предлагали девушкам покататься на машине или отдохнуть в коттедже. Вместо этого они увозили "подруг" за город, где под угрозой расправы ножом отнимали у них ценные вещи: телефоны, золотые украшения, банковские карты и шубы.

Своих жертв, несмотря на мороз, они просто бросали на месте преступления и уезжали. От действий преступников с декабря 2015 года по январь 2016-го пострадали 11 девушек в возрасте от 16 лет до 21 года.

"Потерпевшими в основном становились несовершеннолетние девушки, которые сознательно завышали свой возраст при регистрации на страницах знакомств в социальных сетях. Возможно, именно такие необдуманные действия, а также отсутствие контроля со стороны родителей и стали причиной их бед", - сообщили агентству в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Членов банды суд признал виновными в совершении краж, грабежей и разбоях, совершенных организованной группой.

В колонии строгого режима Сайди Махмудов проведет 12 лет, Малик Гахраманов - 9,5, Рамил Исаева - 10 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.