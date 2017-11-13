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Гибель более 200 тюменских свиней обернулась "уголовкой"Сегодня в 13:55

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По следу АЧС пустили сыщиков.

За расследование причин вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Тюменской области взялись следователи. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение инфекции и падеж животных, возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.249 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Проводятся следственные действия, устанавливаются виновные. Ход расследования поставлен на особый контроль.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вспышка АЧС была зафиксирована на свинокомплексе в селе Шорохово (Исетский район), где погибли более 200 питомцев. Для предотвращения распространения инфекции будет забито все поголовье фермы - 16 000 животных, а также свиньи в личных хозяйствах населенного пункта и в радиусе пяти километров от него.

Координацией кампании, которая должна завершиться 16 ноября, занимается лично губернатор Владимир Якушев. После снятия карантина владельцам личных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по близкой к рыночной цене. Пенсионеры и многодетные семьи получат матпомощь из регионального бюджета.

Африканская чума свиней попала на Урал с плохо обработанным кормом. Первыми с ней столкнулись животноводы Челябинской области, чуть позже инфекцию выявили в соседней Курганской области.

Ранее по теме:
В Тюменской области зарежут 16 000 свиней

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