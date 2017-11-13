На преступление его толкнула ревновсть.

В Екатеринбурге вынесен приговор убийце начальника отдела уголовного розыска ОМВД Артемовского ГО Дмитрия Чечнева. В ходе расследования выяснились страшные подробности расправы над полицейским.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, житель уральской столицы Владимир Кошелев приревновал сотрудника уголовного розыска к своей знакомой. Та перед убийством рассказала подсудимому, что пьяный полицейский спит в ее квартире.

"Действуя из ревности и на почве соперничества за женщину, обвиняемый в утренние часы на автомобиле приехал в квартиру к знакомой, где обмотал шею спящего мужчины полимерным кабелем, который с силой затянул и удерживал около 2 минут, пока не задушил", - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, затем убийца перенес труп из спальни в ванную комнату, отрезал ему голову, а тело упаковал в полимерный пакет. Останки Кошелев вывез на автомобиле в лес около поселка Северка, где их сжег.

За убийство сотрудника полиции екатеринбуржец проведет в колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить трем родственникам погибшего по 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также возместить расходы на погребение.