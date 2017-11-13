Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пыткиСегодня в 16:17
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За ним отправились пятеро зэков.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замначальника ИК-2 Михаилу Белоусову, признав его виновным в организации истязаний заключенных. Он проведет 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, его лишили спецзвания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Другие пятеро подсудимых (бывшие зэки) получили от 4 лет до 5 лет 3 месяцев колонии.
Установлено, что в 2012-2013 годах Белоусов создал иерархию среди осужденных. Ему подчинялись дневальные отрядов, которые следили за порядком. Взамен им позволяли нарушать внутренний распорядок.
По данным следствия, Белоусов приказывал "подчиненным" издеваться над другими заключенными. Происходящее записывалось на видео.
В частности, в ноябре 2012 года "активисты" потребовали, чтобы один из осужденных надел на руку красную повязку и произнес заготовленную фразу. Мужчина отказался, и его избили дубинкой и запинали. На следующий день его раздели догола и вновь из били. Один из истязателей помочился на заключенного. Затем потерпевшего на 10 дней пристегнули наручниками к кровати.
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