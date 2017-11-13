×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пыткиСегодня в 16:17

  • Текст

За ним отправились пятеро зэков.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замначальника ИК-2 Михаилу Белоусову, признав его виновным в организации истязаний заключенных. Он проведет 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, его лишили спецзвания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Другие пятеро подсудимых (бывшие зэки) получили от 4 лет до 5 лет 3 месяцев колонии.

Установлено, что в 2012-2013 годах Белоусов создал иерархию среди осужденных. Ему подчинялись дневальные отрядов, которые следили за порядком. Взамен им позволяли нарушать внутренний распорядок.

По данным следствия, Белоусов приказывал "подчиненным" издеваться над другими заключенными. Происходящее записывалось на видео.

В частности, в ноябре 2012 года "активисты" потребовали, чтобы один из осужденных надел на руку красную повязку и произнес заготовленную фразу. Мужчина отказался, и его избили дубинкой и запинали. На следующий день его раздели догола и вновь из били. Один из истязателей помочился на заключенного. Затем потерпевшего на 10 дней пристегнули наручниками к кровати.

Ранее по теме:
Гособвинитель просит "закрыть" экс-замначальника екатеринбургской ИК-2 на 8 лет
Бывшего замначальника екатеринбургской ИК-2 будут судить за пытки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×