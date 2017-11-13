Познакомились в соцсетях.

В Актобе осудили 20-летнего местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю знакомую и угрожавшего ей расправой. Преступник познакомился со своей жертвой в соцсетях. После продолжительного общения они решили встретиться "в реальности".

Во время личной встречи подсудимый пригрозил несовершеннолетней расправой и изнасиловал школьницу, пишет Timeskz.

Молодой человек получил 10 лет лишения свободы и обязан выплатить потерпевшей 1 000 000 тенге (около 179 000 рублей), передает "Уралинформбюро".