Без лицензии.

Гендиректор ООО "Октябрьское ЖКХ" стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Октябрьское ЖКХ занимается вывозом жидких бытовых отходов, которые относятся к IV классу опасности. По закону, такая деятельность подлежит лицензированию. Однако гендиректор предприятия не обращался в контролирующий орган для получения лицензии.

В результате незаконной предпринимательской деятельности бизнесмен получил более 2,7 миллиона рублей.