×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорский бизнесмен пойдет под суд за "дурно пахнущие" деньгиСегодня в 17:10

  • Текст

Без лицензии.

Гендиректор ООО "Октябрьское ЖКХ" стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Октябрьское ЖКХ занимается вывозом жидких бытовых отходов, которые относятся к IV классу опасности. По закону, такая деятельность подлежит лицензированию. Однако гендиректор предприятия не обращался в контролирующий орган для получения лицензии.

В результате незаконной предпринимательской деятельности бизнесмен получил более 2,7 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×