×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тесть вице-губернатора Высокинского отделался "условкой" за хищение 150 миллионовСегодня в 18:28

  • Текст

Из-за срока давности и возраста.

13 ноября 2017 года суд вынес приговор бывшему гендиректору ОАО "Уральский приборостроительный завод". Владимир Годлевский, которого называют тестем свердловского вице-губернатора Александра Высокинского, признан виновным в растрате в особо крупном размере. Ему назначили три года условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, с него взыскано 43 миллиона рублей в качестве материального ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в 2004-2009 годах Годлевский, занимая должность гендиректора завода, передал имущество предприятия на сумму более 150 миллионов рублей подконтрольным ему организациям, после чего распорядился им по своему усмотрению.

Суд прекратил уголовное преследование Годлевского по двум эпизодам из четырех вменяемых в связи с истечением срока давности. В ходе прений сторон гособвинитель учел возраст преклонный подсудимого (ему 71 год) и просил назначить ему три года колонии общего режима. Однако судья назначил условное наказание.

Ранее по теме:
В Сысерти начался суд над тестем вице-премьера Высокинского
Тестя вице-мэра Высокинского могут посадить на 10 лет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×