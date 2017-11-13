Из-за срока давности и возраста.

13 ноября 2017 года суд вынес приговор бывшему гендиректору ОАО "Уральский приборостроительный завод". Владимир Годлевский, которого называют тестем свердловского вице-губернатора Александра Высокинского, признан виновным в растрате в особо крупном размере. Ему назначили три года условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, с него взыскано 43 миллиона рублей в качестве материального ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в 2004-2009 годах Годлевский, занимая должность гендиректора завода, передал имущество предприятия на сумму более 150 миллионов рублей подконтрольным ему организациям, после чего распорядился им по своему усмотрению.

Суд прекратил уголовное преследование Годлевского по двум эпизодам из четырех вменяемых в связи с истечением срока давности. В ходе прений сторон гособвинитель учел возраст преклонный подсудимого (ему 71 год) и просил назначить ему три года колонии общего режима. Однако судья назначил условное наказание.

Ранее по теме:

В Сысерти начался суд над тестем вице-премьера Высокинского

Тестя вице-мэра Высокинского могут посадить на 10 лет