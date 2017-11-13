Восемь человек задержаны.

В Челябинске задержан 27-летний мужчина, хранивший на арендованном складе 39,34 килограмма или около 200 тысяч доз "синтетики".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, молодой человек оказался "кладовщиком" интернет-магазина по продаже наркотиков. Через мессенджер он вел переписку с распространителями зелья, организовывал тайники в Челябинске и Копейске, о которых затем сообщал "продавцам". Финансовые расчеты участники группы производили с помощью криптовалют, после конвертации денежные средства переводились на дебетовую карту.

Кроме "хранителя склада", сотрудниками полиции задержаны еще 7 подозреваемых в сбыте наркотических средств. Все восемь человек заключены под стражу.

По признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.