На челябинском складе хранили 200 тысяч доз "синтетики"Сегодня в 20:12
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Восемь человек задержаны.
В Челябинске задержан 27-летний мужчина, хранивший на арендованном складе 39,34 килограмма или около 200 тысяч доз "синтетики".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, молодой человек оказался "кладовщиком" интернет-магазина по продаже наркотиков. Через мессенджер он вел переписку с распространителями зелья, организовывал тайники в Челябинске и Копейске, о которых затем сообщал "продавцам". Финансовые расчеты участники группы производили с помощью криптовалют, после конвертации денежные средства переводились на дебетовую карту.
Кроме "хранителя склада", сотрудниками полиции задержаны еще 7 подозреваемых в сбыте наркотических средств. Все восемь человек заключены под стражу.
По признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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