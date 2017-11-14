Возбуждено дело.

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, ограбившего микрофинансовую организацию "РосДеньги" на улице Бардина.

"Около 18 часов поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил грабеж на улице Бардина. На место выезжала следственно-оперативная группа. Изъят ряд вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Рост злоумышленника около 180 сантиметров. Одет он был неприметно: в черную куртку и синие джинсы, на голове у него была черная шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят позвонить в полицию.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге ограбили "РосДеньги"