Свердловчане дважды обчистили одну могилуСегодня в 10:56
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Их отправили за решетку.
Сухоложский горсуд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили могильные ограждения с территории кладбища. Александр Зайцев и Максим Мартышкин признаны виновными в краже. Первого отправили в колонию общего режима на 2 года, второй получил 3 года ИК строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В августе 2017 года Мартышкин похитил с одной из могил бронзовые ограждения. Преступление было оперативно раскрыто, а похищенное возвращено потерпевшему и установлено на место.
Пока расследовалось уголовное дело, мужчина решил вновь обчистить ту же могилу. На этот раз он взял себе в помощники Зайцева. Ущерб от их действий составил 50 тысяч рублей.
"При вынесении приговора и назначения наказания судом был учтен особый цинизм совершения преступления, неуважение к нормам морали и нравственности", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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