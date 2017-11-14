В момент ДТП он был пьян.

Горсуд Лесного вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в смертельном ДТП. Он проведет 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 20 августа 2017 года. Пьяный подсудимый за рулем Ford Focus не справился с управлением и вылетел в левый кювет. В это время на обочине находилась 78-летняя женщина, она скончалась.