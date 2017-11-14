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Стрелка из ночного клуба Нижневартовска отдали под судСегодня в 11:36

  • Текст

Ему вменяют две статьи.

В суд направлено уголовное дело по факту перестрелки в ночном клубе "Соло" в Нижневартовске. На скамье подсудимых местный житель, ему вменяют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля 2017 года. Обвиняемый попытался познакомиться с девушкой. Это не понравилось ее бойфренду. Тогда потенциальный ухажер открыл стрельбу. Жительницу Нижневартовска с травмой головы доставили в больницу, где позже прооперировали.

Злоумышленника задержали в Уфе.

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