Ему вменяют две статьи.

В суд направлено уголовное дело по факту перестрелки в ночном клубе "Соло" в Нижневартовске. На скамье подсудимых местный житель, ему вменяют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля 2017 года. Обвиняемый попытался познакомиться с девушкой. Это не понравилось ее бойфренду. Тогда потенциальный ухажер открыл стрельбу. Жительницу Нижневартовска с травмой головы доставили в больницу, где позже прооперировали.

Злоумышленника задержали в Уфе.

Ранее по теме:

Зачинщика перестрелки в ночном клубе Нижневартовска задержали в Уфе

В Нижневартовске ищут трех участников перестрелки в ночном клубе