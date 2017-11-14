Помогала сотрудница таможни Украины.

Девушек из Узбекистана вывозили в сексуальное рабство в Таиланд через столицу Незалежной. В Киеве "наложниц" встречал гражданин Украины и "при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева", обеспечивал их отправку в конечный пункт следования, говорится в сообщении пресс-центра СНБ.

Деятельность преступной группировки пресечена.

Ранее были задержаны участники другой ОПГ, отправлявшей девушек в сексуальное рабство в Объединенные Арабские Эмираты. Транзитный канал для вывоза жертв проходил через территорию Казахстана и России, передает "Уралинформбюро".

В ряде случаев содействие преступникам оказывали туристические фирмы.

По информации СНБ, с января 2016 по июнь 2017 года пресечена деятельность 216 лиц, незаконно вывозивших граждан Узбекистана за границу в трудовое и сексуальное рабство.