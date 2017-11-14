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СКР объявил в розыск подозреваемого в убийстве пермякаСегодня в 14:43

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Он направляется в Астрахань.

Следователи объявили в розыск 38-летнего жителя Перми, подозреваемого в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 2 ноября 2017 года в деревне Прикамье (Осинский район). Двое злоумышленников (22 и 38 лет) по очереди нанесли по 1 ножевому ранению 55-летнему местному жителю. Потерпевший скончался. После убийства один из подозреваемых поджег 2 дома.

10 ноября младший подозреваемый был задержан. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение.

Продолжается розыск его соучастника - Павла Соколова (ранее Астафьева). Предположительно, мужчина на попутках направляется в Астрахань.

Рост подозреваемого 185 сантиметров. Он среднего телосложения, лицо овальное, глаза светлые, волосы русые. На левой руке мужчины есть татуировка в виде черепа, на правой руке вытатуирован текст "мы любим тех кому мы не любимы". Также есть тату на спине в виде головы акулы, и на правой ноге - окно с решеткой.

В момент совершения преступления он был одет в камуфляжную куртку, темно-синие болоньевые брюки. На ногах у него были черные кроссовки, на голове - коричневая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(34-291) 4-31-60,4-31-55; 02.

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