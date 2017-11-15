На вменяемость.

В Казахстане на вменяемость проверяют 24-летнего мужчину, жестокого расправившегося с двумя девушками и 6-летним ребенком. В связи с этим расследование по делу о тройном убийстве продлено на неопределенный срок, пишет "Уральская неделя".

Трагедия в поселке Зачаганск произошла 5 сентября. Молодой человек нанес каждой из своих жертв не менее 18 ударов ножницами, после чего поджег дом и скрылся. Его поймали в тот же день. Злоумышленник во всем признался, рассказав, что на преступление его толкнула ревность, передает "Уралинформбюро".