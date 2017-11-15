×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


18 раз воткнувшего в ребенка ножницы ревнивца проверяют психиатры14 ноября в 15:30

  • Текст

На вменяемость.

В Казахстане на вменяемость проверяют 24-летнего мужчину, жестокого расправившегося с двумя девушками и 6-летним ребенком. В связи с этим расследование по делу о тройном убийстве продлено на неопределенный срок, пишет "Уральская неделя".

Трагедия в поселке Зачаганск произошла 5 сентября. Молодой человек нанес каждой из своих жертв не менее 18 ударов ножницами, после чего поджег дом и скрылся. Его поймали в тот же день. Злоумышленник во всем признался, рассказав, что на преступление его толкнула ревность, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×