С руководством из Центральной Азии.

14 ноября 2017 года в московском регионе была пресечена деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ - прим.ред.).

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД России задержали 69 участников объединения, в том числе его руководителей - выходцев из Центральной Азии. В деятельность группы вовлекались и граждане Российской Федерации, сообщили "Уралинформбюро" в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности. Возбужденно уголовного дело.