На павильон напали дважды.

В суд Серова направлено уголовное дело о краже в магазине, которую раскрыли благодаря ссоре двух соседей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено 29 августа 2017 года. Неоднократно судимый 29-летний житель поселка Энергетиков позвонил в полицию и сообщил, что у него возник конфликт с соседом. Прибывшие на место полицейские обратили внимание, что в его квартире на полу лежит множество упаковок с сигаретами, бутылок со спиртным и консервов.

Не успели стражи порядка выехать из поселка, как им поступило от дежурного сообщение о краже в торговом павильоне в том же микрорайоне. Экипаж вернулся назад за хозяином подозрительной квартиры.

В ходе разбирательства выяснилось, что несколько дней назад пьяный задержанный бродил по поселку и встретил 27-летнего знакомого. Тот подбил его на кражу из торговой точки, но предупредил, что нужно поторопиться - незадолго до этого на павильон уже было совершено нападение 28-летним мужчиной. В конечном счете злоумышленники вынесли имущество на 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время младший из злоумышленников наведался к знакомому, который оказался раньше на месте преступления, и потребовал у него 20 тысяч рублей в качестве компенсации упущенной выгоды. Услышав отказ, он ударил хозяина жилища и забрал у него 700 рублей. Успокоился он только тогда, когда потерпевший отдал ему ВАЗ-2105.

27-летний мужчина обвиняется в краже, вымогательстве и грабеже. Его приятелям вменяют только кражу.

"Основной задачей в период следствия стало связать все эти события воедино, поскольку заявленными оказались два совершенно разных факта – хищение имущества из магазина и причинение телесных повреждений. При этом следует иметь в виду, что подозреваемые упорно отказывались от показаний. Характеризуя личность основного фигуранта, можно отметить, что в отличие от своих знакомых, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, но также, как и они, не работает. Мерой пресечения до суда ему избрано заключение под стражу. Уголовные дела, возбужденные в отношении этого злоумышленника, соединены в одно производство. Большая часть похищенного имущества из торгового павильона у подозреваемых была изъята и возвращена владельцу. В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемые дерзкому жителю Серова преступления предусмотрена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе свердловского главка.