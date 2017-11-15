Баул - главная улика: сыщики просят помощи в розыске екатеринбургских педофилов14 ноября в 19:49
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Надругавшихся над 12-летней школьницей.
Следователи Екатеринбурга обратились к горожанам и жителям соседних населенных пунктов с просьбой помочь найти педофилов. На этот раз разыскиваются очевидцы, которые вечером 7 ноября видели, как двое мужчин заносили в подъезд жилого дома, выносили из него, грузили в багажник автомобиля огромную хозяйственную сумку.
Полипропиленовый баул обнаружен и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по статье "Насильственные действия сексуального характера", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Свидетелей просят позвонить по телефонам: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется. Ранее правоохранители обратились к автомобилистам уральской столицы с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов.
Стоит отметить, что расследование уголовного дела, а также розыск преступников продолжается.
9 ноября сотрудники правоохранительных органов официально подтвердили информацию о кошмарном происшествии в микрорайоне Шинный. По имеющимся данным, 12-летнюю школьницу затащили в машину, увезли в неизвестную квартиру, надругались, а затем оставили на ЕКАД. После произошедшего в некоторых школах мегаполиса родителям настоятельно рекомендуют сопровождать своих детей по пути на учебу и обратно.
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