Надругавшихся над 12-летней школьницей.

Следователи Екатеринбурга обратились к горожанам и жителям соседних населенных пунктов с просьбой помочь найти педофилов. На этот раз разыскиваются очевидцы, которые вечером 7 ноября видели, как двое мужчин заносили в подъезд жилого дома, выносили из него, грузили в багажник автомобиля огромную хозяйственную сумку.

Полипропиленовый баул обнаружен и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по статье "Насильственные действия сексуального характера", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Свидетелей просят позвонить по телефонам: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется. Ранее правоохранители обратились к автомобилистам уральской столицы с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов.

Стоит отметить, что расследование уголовного дела, а также розыск преступников продолжается.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов официально подтвердили информацию о кошмарном происшествии в микрорайоне Шинный. По имеющимся данным, 12-летнюю школьницу затащили в машину, увезли в неизвестную квартиру, надругались, а затем оставили на ЕКАД. После произошедшего в некоторых школах мегаполиса родителям настоятельно рекомендуют сопровождать своих детей по пути на учебу и обратно.

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