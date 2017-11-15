С помощью "липовых" доверенностей.

Режевской горсуд вынес приговор бывшему работнику городского дома-интерната, признав его виновным в хищении средств умерших постояльцев. Он проведет 1 год и 3 месяца в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С июня 2014-го по февраль 2016 года обвиняемый был юрисконсультантом дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он представлял в отделения Сбербанка от имени умерших постояльцев поддельные доверенности и справки для получения денег с их счетов. Также мужчина похищал банковские карты.

Ущерб превысил 458 тысяч рублей.