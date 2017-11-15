35-летней женщины.

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину подозревают в изнасиловании женщины-таксиста, подвозившей его до дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел около общежития в поселке Стрельна. По версии следствия, иностранец избил 35-летнюю таксистку, после чего затащил ее в свою комнату и изнасиловал.

Во время нападения пострадавшая успела сообщить диспетчеру о случившемся. Благодаря этому мужчину "по горячим следам" задержали сотрудники Росгвардии и работники таксопарка.

Решается вопрос об аресте иностранца и предъявлении ему обвинения.