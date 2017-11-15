Работники не видели денег 3 месяца.

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ООО "Калинка-Строй". Руководство задолжало 472 работникам более 11 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, люди не видели зарплату в течение трех месяцев, несмотря на то, что у руководства были необходимые деньги. В настоящее время выясняются обстоятельства преступления. Принимаются меры по возмещению задолженности.