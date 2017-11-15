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Суд над основателем екатеринбургского клуба "Храбр" стартует 23 ноябряСегодня в 12:59

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С ним на скамье подсудимых - экс-полицейский.

23 ноября 2017 года в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартует процесс по делу основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего оперативника городского ОБЭП Сергея Кондрашина. Первый обвиняется в покушении на мошенничество, второй - в злоупотреблении полномочиями и покушении на получение взятки.

Заседание начнется в 14.30, судья - Алексей Четкин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.

По версии следствия, в декабре 2016 года Кондрашин организовал проверку деятельности одного из бизнесменов, который торговал обувью и верхней одежды. У предпринимателя изъяли часть имущества, а за возврат потребовали 100 тысяч рублей. Однако коммерсант отказался давать взятки.

Через месяц обвиняемые требовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. При этом они обещали сделать экспертное заключение о признании этого оборудования не игровым и оградить от дальнейших проверок. Предприниматель пожаловался на злоумышленников в полицию.

Мальцева и Кондашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.

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