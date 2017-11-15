Суд над основателем екатеринбургского клуба "Храбр" стартует 23 ноябряСегодня в 12:59
- Текст
С ним на скамье подсудимых - экс-полицейский.
23 ноября 2017 года в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартует процесс по делу основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего оперативника городского ОБЭП Сергея Кондрашина. Первый обвиняется в покушении на мошенничество, второй - в злоупотреблении полномочиями и покушении на получение взятки.
Заседание начнется в 14.30, судья - Алексей Четкин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.
По версии следствия, в декабре 2016 года Кондрашин организовал проверку деятельности одного из бизнесменов, который торговал обувью и верхней одежды. У предпринимателя изъяли часть имущества, а за возврат потребовали 100 тысяч рублей. Однако коммерсант отказался давать взятки.
Через месяц обвиняемые требовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. При этом они обещали сделать экспертное заключение о признании этого оборудования не игровым и оградить от дальнейших проверок. Предприниматель пожаловался на злоумышленников в полицию.
Мальцева и Кондашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.
Ранее по теме:
Основатель екатеринбургского клуба "Храбр" пошел под суд
В Екатеринбурге задержали трех оперативников ОБЭП
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:58
На Ямале семья провалилась под лед на снегоходе
Погиб мужчина.Сегодня в 16:55
Мошенники "раскинули" соцсети на клиентов банков
Все вопросы лучше решать по телефону.Сегодня в 16:50
Бортпроводник "ЮТэйр" вынуждено "посадил" лайнер в Тюмени
Ему стало плохо.Сегодня в 16:47
Инспекторы "Екатеринбурггаза" и МЧС провели рейд газовой безопасности
Знатоков правил безопасности наградили пряниками.Сегодня в 16:39
В доме Лошагина обнаружили порностудию
Пока искали наркотики.Сегодня в 16:39
Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
После проверки.Сегодня в 16:31
Тюменцев готовят к выборам со школьной скамьи
На парламентских уроках.Сегодня в 16:09
Спрятали тела в холодильник: родители убили двоих маленьких сыновей
Суд начался.Сегодня в 15:39
Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
Впереди уголовные дела.Сегодня в 15:28
Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
В ее организме нашли яд.Сегодня в 15:10
Златоуст и Миасс могут слиться в агломерацию
Чтобы не обезлюдеть к 2030 году.Сегодня в 14:50
Казахстанского торговца школьницами экстрадировали из Дубая
Мужчина продавал девушек в секс-рабство.Сегодня в 14:47
Живого качканарца признали мертвым и похоронили
После пожара.Сегодня в 14:33
Директора челябинского театра арестовали за взяточничество
И присвоение имущества.Сегодня в 14:29
Антипинский НПЗ увеличил выпуск нафты
В октябре.
Главные новости
- Сегодня в 16:39Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
- Сегодня в 15:39Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
- Сегодня в 15:28Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
- Сегодня в 14:06Построить "Большой Екатеринбург" мешает федеральный закон
- Сегодня в 13:40Гендиректор качканарского "Металлиста" объяснится по зарплатным долгам в прокуратуре
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.