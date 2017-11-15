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Директора челябинского театра арестовали за взяточничествоСегодня в 14:33

И присвоение имущества.

В Челябинске директору Нового художественного театра Виталию Богверадзе предъявили обвинение в мелком взяточничестве и присвоении вверенного имущества. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, летом 2016 года обвиняемый получил 10 000 рублей от коммерсанта за продление договора на выполнение работ, который заключил еще предыдущий директор театра.

Кроме того, по версии следствия, в 2016-2017 годах Богверидзе подписывал акты выполнения хозяйственных работ сторонними организациями: фактически они выполнены не были, а обвиняемый присвоил более 235 тысяч рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вопрос к правоохранителям Сегодня в 14:54

Когда арестуют типа "руководителя" театра эстрады новикова в Екатеринбурге, который не имеет никакого права "руководить" тем театром????

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