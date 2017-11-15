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Казахстанского торговца школьницами экстрадировали из ДубаяСегодня в 14:50

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Мужчина продавал девушек в секс-рабство.

Казахстанца, продававшего несовершеннолетних секс-рабынь в ОАЭ и Бахрейн, экстрадировали из Дубая. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

Злоумышленника, которого обвиняют в торговле несовершеннолетними, вывезли из ОАЭ 13 ноября. По данным СМИ, мужчина поставлял девушек для сексуальной эксплуатации.

По запросу казахстанского Интерпола "коммерсанта" арестовали 21 сентября 2016 года. Сейчас он находится под стражей, передает "Уралинформбюро".

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