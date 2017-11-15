Суд начался.

В Алма-Ате начались слушания по делу пары, подозреваемой в жестоком убийстве своих детей. На скамье подсудимых оказались 29-летний узбекистанец Эмиль Гельмутдинов и 34-летняя гражданка Казахстана Алла Волченко, передает "Уралинформбюро".

Убийство произошло в сентябре 2017 года в съемной квартире Турксибского района Алма-Аты. Бдительные соседи почувствовали неприятный запах из квартиры, в которой постоянно менялись жильцы. Источник оказался спрятан в отключенном от сети холодильнике: там лежала сумка с останками двоих маленьких детей.

Сожителей объявили в розыск в тот же вечер и задержали по горячим следам. Мужчине и женщине инкриминируют убийство и оставление в опасности старшего ребенка в центре города: у Аллы, кроме двоих погибших малышей, был еще и 2-летний сын. Сейчас он находится в доме ребенка. Чтобы родные бабушка и дедушка смогли его забрать, необходимо проводить тесты ДНК для подтверждения родства, пишет Tengrinews.

Официально подсудимые не женаты, ранее никогда не были судимы. Кроме того, Волченко ходатайствовала о проведении процесса без участия СМИ. Женщина заявила, что не хочет рассказывать своему сыну о произошедшем.