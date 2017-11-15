Пока искали наркотики.

В Екатеринбурге в элитном доме на Белинского, 32 (там находится лофт осужденного фотографа Дмитрия Лошагина - прим.ред.) полицейские задержали 25-летнего молодого человека за хранение наркотиков. В ходе задержания оказалось, что в квартире он оборудовал студию для съемок порнофильмов.

"Дорогая квартира (арендуемая за 60 тысяч рублей + коммуналка) была выбрана не случайно: изысканная лепнина и изразцы с головами львов на стенах, сценические костюмы и фаллоимитаторы, огромная кровать с балдахином и шелковое постельное белье служили скорее декорацией для съемок домашнего кино, нежели предметами уюта и комфорта. Влюбленные друг в друга люди мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда. Герои рассказа транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение", - написал на своей странице в Facebook вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Следует отметить, что в квартире был обнаружен сверток с 3,68 грамма мефедрона.

В городском УМВД подтвердили, что молодого человека задержали за хранение наркотиков. Как выяснилось, задержанный - уроженец Оленегорска. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.