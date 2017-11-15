×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В доме Лошагина обнаружили порностудиюСегодня в 16:39

  • Текст

Пока искали наркотики.

В Екатеринбурге в элитном доме на Белинского, 32 (там находится лофт осужденного фотографа Дмитрия Лошагина - прим.ред.) полицейские задержали 25-летнего молодого человека за хранение наркотиков. В ходе задержания оказалось, что в квартире он оборудовал студию для съемок порнофильмов.

"Дорогая квартира (арендуемая за 60 тысяч рублей + коммуналка) была выбрана не случайно: изысканная лепнина и изразцы с головами львов на стенах, сценические костюмы и фаллоимитаторы, огромная кровать с балдахином и шелковое постельное белье служили скорее декорацией для съемок домашнего кино, нежели предметами уюта и комфорта. Влюбленные друг в друга люди мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда. Герои рассказа транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение", - написал на своей странице в Facebook вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Следует отметить, что в квартире был обнаружен сверток с 3,68 грамма мефедрона.

В городском УМВД подтвердили, что молодого человека задержали за хранение наркотиков. Как выяснилось, задержанный - уроженец Оленегорска. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×