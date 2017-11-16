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Свердловскому экс-министру экономики грозит "уголовка" Сегодня в 10:12

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За превышение полномочий.

После проверок в свердловском министерстве экономики следователи возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Это произошло еще в конце октября 2017 года, однако известно стало только сейчас.

Как сообщили "Уралинформбюро" во втором отделе по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, пока дело бесфигурантное. Поводом для его возбуждения стал приказ министерства от 30 декабря 2016 года "Об утверждении государственного задания МФЦ на 2016 год". В конечном счете многофункциональный центр не вернул в региональный бюджет более 48,7 миллиона рублей.

В рамках расследования дела будет проверено руководство министерства, в том числе экс-министр Дмитрий Ноженко (был главой ведомства до весны 2017 года, в настоящее время занимает должность главы Ленинского района Екатеринбурга).

Следует напомнить, что в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя свердловского МФЦ Натальи Лунеговой. Она подозревается в превышении полномочий. По данным следствия, женщина незаконно начислила себе премии на 574 тысяч рублей.

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